Atendimentos em saúde mental no SUS crescem 19% no Paraná após mudanças

O Paraná registrou um aumento de 19% nos atendimentos em saúde mental realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse crescimento é resultado de uma reestruturação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, que buscou descentralizar o serviço e fortalecer a porta de entrada para quem necessita de cuidados nessa área.

Com a nova estratégia, o atendimento passou a ser mais acessível em diferentes regiões do estado, facilitando o acesso da população aos serviços de saúde mental. A iniciativa visa garantir suporte adequado e humanizado para pessoas que enfrentam transtornos mentais, promovendo o vínculo entre pacientes e profissionais.

A descentralização permitiu que unidades básicas de saúde e centros especializados estejam mais preparados para acolher e orientar os usuários, ampliando a cobertura e a integração dos serviços. O objetivo é oferecer atendimento contínuo e de qualidade, contribuindo para a prevenção e o tratamento de questões relacionadas à saúde mental.

Fonte: www.saude.pr.gov.br