Home / Policial / 2º BPM comemora 73 anos de serviço à segurança pública no Norte Pioneiro

2º BPM comemora 73 anos de serviço à segurança pública no Norte Pioneiro

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 28 de maio de 2026 19:16

O 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), sediado em Jacarezinho, celebrou nesta quinta-feira (28) seus 73 anos de atuação dedicada à segurança do Norte Pioneiro do Paraná. A unidade, que cobre 22 municípios e atende cerca de 338 mil moradores, é referência no policiamento ostensivo da região.

Durante a cerimônia, foram entregues as medalhas “Guardião do Norte Pioneiro” e Policial Militar para policiais e civis que se destacaram pelos serviços prestados à segurança pública. O batalhão foi criado em 4 de maio de 1953, inicialmente em Apucarana, e transferido para Jacarezinho em 1967, onde permanece até hoje.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, destacou que a história da unidade é marcada pelo compromisso com a população e pelo profissionalismo. Segundo ele, o 2º BPM mantém forte integração com a comunidade e atua de forma exemplar no combate à criminalidade.

O batalhão conta com quatro companhias distribuídas em Jacarezinho, Wenceslau Braz, Ibaiti e Santo Antônio da Platina, além de equipes especializadas como ROTAM, ROCAM, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha e Agência Local de Inteligência.

O secretário da Segurança Pública, coronel Saulo de Tarso Sanson, ressaltou a importância da presença policial estratégica e próxima da população para fortalecer o combate à criminalidade e ampliar a segurança regional.

A solenidade reuniu militares da ativa e da reserva, autoridades civis e militares, além de representantes da sociedade civil e parlamentares locais.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Marcha do Orgulho Trans de São Paulo é cancelada em 2026 por falt ...
1 de junho de 2026
Guia em mandarim apresenta oportunidades de investimento no turis ...
1 de junho de 2026
Patrulha Rural de Cambé apreende duas armas e prende homem na Est ...
1 de junho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress