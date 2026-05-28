2º BPM comemora 73 anos de serviço à segurança pública no Norte Pioneiro

O 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), sediado em Jacarezinho, celebrou nesta quinta-feira (28) seus 73 anos de atuação dedicada à segurança do Norte Pioneiro do Paraná. A unidade, que cobre 22 municípios e atende cerca de 338 mil moradores, é referência no policiamento ostensivo da região.
Durante a cerimônia, foram entregues as medalhas “Guardião do Norte Pioneiro” e Policial Militar para policiais e civis que se destacaram pelos serviços prestados à segurança pública. O batalhão foi criado em 4 de maio de 1953, inicialmente em Apucarana, e transferido para Jacarezinho em 1967, onde permanece até hoje.
O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, destacou que a história da unidade é marcada pelo compromisso com a população e pelo profissionalismo. Segundo ele, o 2º BPM mantém forte integração com a comunidade e atua de forma exemplar no combate à criminalidade.
O batalhão conta com quatro companhias distribuídas em Jacarezinho, Wenceslau Braz, Ibaiti e Santo Antônio da Platina, além de equipes especializadas como ROTAM, ROCAM, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha e Agência Local de Inteligência.
O secretário da Segurança Pública, coronel Saulo de Tarso Sanson, ressaltou a importância da presença policial estratégica e próxima da população para fortalecer o combate à criminalidade e ampliar a segurança regional.
A solenidade reuniu militares da ativa e da reserva, autoridades civis e militares, além de representantes da sociedade civil e parlamentares locais.
