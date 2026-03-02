PMPR Prende Suspeito em Flagrante por Venda de Drogas em Londrina

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a prisão de um homem em flagrante na cidade de Londrina, graças ao auxílio do sistema de monitoramento Olho Vivo. A ação teve como alvo a operação conhecida como 'disk droga', que consiste na venda de substâncias ilícitas por meio de serviço de entrega.

Ação da Polícia e Tecnologias de Monitoramento

O sistema Olho Vivo, que utiliza câmeras de vigilância para monitorar áreas públicas, foi fundamental para identificar a atividade suspeita e facilitar a intervenção da polícia. A tecnologia tem se mostrado uma ferramenta eficaz na prevenção e combate ao crime em diversas localidades.

Repercussão do Caso

A prisão reforça o compromisso das autoridades locais em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população. A operação é parte de um esforço contínuo para desmantelar redes de distribuição de entorpecentes na região.