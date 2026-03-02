Ex-secretária de empresário investigado revela acesso a cofre

A ex-secretária Aline Barbara Mota de Sá Cabral revelou, em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que tinha acesso ao cofre da empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como 'Careca do INSS'. Segundo Aline, ela repassava dinheiro ao motorista para pagamentos de insumos, conforme orientação do chefe, mas desconhecia o valor total guardado no cofre.

Depoimento à CPMI do INSS

Durante o depoimento, Aline Cabral afirmou não saber a origem dos recursos financeiros e negou envolvimento em decisões estratégicas sobre o uso do dinheiro. Ela destacou que não tinha acesso a contas bancárias e não realizava pagamentos, reforçando o desconhecimento sobre o enriquecimento do empresário.

Detalhes sobre o empresário

A ex-secretária relatou que, ao ser contratada, Antunes se apresentou como um 'empresário de sucesso'. Aline confirmou que ele possuía carros de luxo, como Porsche e Mercedes, mas negou ter feito anotações sobre porcentagens relacionadas a agentes públicos, esclarecendo que não era a secretária durante a operação da Polícia Federal.

Desdobramentos da CPMI

A comissão também planejou para a mesma semana o depoimento do advogado Cecílio Galvão, que será questionado sobre contratos suspeitos com associações investigadas por desvio de benefícios. A condução coercitiva de Galvão foi mantida, e ele deve prestar depoimento na próxima quinta-feira.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br