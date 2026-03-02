Flamengo Goleia Madureira e Enfrenta Fluminense na Final do Carioca

Em uma atuação avassaladora, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0 na noite de segunda-feira no Maracanã, garantindo sua vaga na final do Campeonato Carioca. O confronto decisivo será contra o Fluminense, no próximo domingo, às 18h, horário de Brasília.

Domínio do Flamengo em Campo

Desde o início da partida, o Flamengo impôs um ritmo forte, abrindo o placar logo aos quatro minutos com Lucas Paquetá, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O meio-campista voltou a balançar as redes aos 23 minutos, ampliando a vantagem com um chute preciso.

Aos 33 minutos, um gol contra do zagueiro Jean, do Madureira, aumentou ainda mais a vantagem do Flamengo. Pedro, o centroavante do time da Gávea, marcou o quarto gol aos 45 minutos, fechando a primeira etapa em 4 a 0.

Continuação do Show no Segundo Tempo

O Flamengo não diminuiu o ritmo na volta do intervalo. Pedro marcou novamente aos dois minutos, em um belo voleio após cruzamento de Emerson Royal. Um minuto depois, Everton Araújo desarmou na entrada da área e assistiu Pedro, que fez o sexto.

Pedro marcou mais uma vez aos 24 minutos, aproveitando uma sobra de bola na área. Samuel Lino, aos 42 minutos, selou o placar com o oitavo gol, encerrando a goleada histórica.