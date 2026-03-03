HU-UEL Abre Salas Multissensoriais para Atendimento Inclusivo

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) inaugurou na última sexta-feira, dia 27, uma Sala Multissensorial. Este novo espaço foi desenvolvido para atender pacientes com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento, oferecendo um ambiente adaptado às suas necessidades sensoriais.

Objetivos da Sala Multissensorial

A principal proposta da Sala Multissensorial é proporcionar mais conforto aos pacientes, diminuir a ansiedade e auxiliar na autorregulação emocional antes das consultas. Dessa forma, o HU busca oferecer um atendimento mais humanizado, inclusivo e eficaz, com dois pontos de atendimento: um no Ambulatório de Especialidade do HU, no campus da UEL, e outro no próprio Hospital Universitário.

Evento de Inauguração

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Brasil; o reitor em exercício da UEL, Airton José Petris; Andrea Name, diretora do Centro de Ciências da Saúde da UEL; e Iara Secco, diretora superintendente do HU. Também participaram o pediatra Renato Moryia, a vereadora Paula Vicente e a representante da Secretaria Municipal de Saúde, Andressa Zocoler.

Parcerias e Viabilização

A criação da Sala Multissensorial foi viabilizada por uma emenda parlamentar federal de Marco Brasil, durante seu mandato como deputado federal. Este avanço significativo na qualificação da assistência oferecida pelo HU reafirma o compromisso da instituição com a inclusão, o respeito às diferenças e a promoção de um atendimento mais integral e acessível. A empresa Sensori foi responsável pelo projeto e montagem do espaço.

Fonte: https://operobal.uel.br