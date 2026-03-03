Cristo Redentor Será Iluminado em Campanha Contra Violência de Gênero

Nesta terça-feira (3), às 20h, uma importante iniciativa de conscientização e prevenção da violência contra mulheres e meninas será lançada, utilizando o ciclo de preparação para a Copa do Mundo FIFA 2027 de futebol feminino como plataforma de mobilização social.
Iluminação do Cristo Redentor
Para marcar o início da Campanha “Feminicídio Nunca Mais”, o Cristo Redentor será iluminado na cor teal, um verde-azulado que simboliza solidariedade às sobreviventes de violência e compromisso com a mudança cultural.
Parcerias Estratégicas
A iniciativa é coliderada pela NO MORE Foundation, uma organização global dedicada ao combate à violência doméstica e sexual, em parceria com a Embratur, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o Consórcio Cristo Sustentável.
Campanha de Conscientização
A TV Brasil, emissora pública da EBC, veiculará campanhas de conscientização durante os intervalos dos jogos, com a participação de atletas como Raí e Formiga, reforçando o compromisso com a causa.
NO MORE Week
O anúncio integra a NO MORE Week, uma mobilização global anual que busca aumentar a conscientização sobre o impacto da violência doméstica e sexual. A Embratur apoiará ações que promovem o Brasil como um destino seguro e comprometido com equidade e responsabilidade social.
Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas
No mesmo evento, será lançado o Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, uma premiação inédita que busca reconhecer a excelência no futebol feminino brasileiro, unindo esportividade e compromisso social. A votação será feita por capitãs e treinadores das equipes brasileiras, com uma categoria especial dedicada ao 'Futebol Feminino Contra o Feminicídio'.