quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Mega-Sena Acumula e Prêmio Chega a R$ 55 Milhões

Destaques
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O concurso 2.971 da Mega-Sena não teve ganhadores do prêmio principal nesta terça-feira, dia 10. Como resultado, o valor acumulado agora é estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá em 12 de fevereiro.

Dezenas Sorteadas

As dezenas sorteadas no último concurso foram: 01, 27, 39, 40, 46 e 56. Nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas, resultando no acúmulo do prêmio principal.

Premiação Secundária

Apesar de não haver vencedores para o prêmio principal, 33 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 65.041,25. Além disso, 2.294 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo um prêmio de R$ 1.542,26 para cada.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

Contatos:

Nossos Sites:

