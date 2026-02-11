O concurso 2.971 da Mega-Sena não teve ganhadores do prêmio principal nesta terça-feira, dia 10. Como resultado, o valor acumulado agora é estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá em 12 de fevereiro.

Dezenas Sorteadas

As dezenas sorteadas no último concurso foram: 01, 27, 39, 40, 46 e 56. Nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas, resultando no acúmulo do prêmio principal.

Premiação Secundária

Apesar de não haver vencedores para o prêmio principal, 33 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 65.041,25. Além disso, 2.294 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo um prêmio de R$ 1.542,26 para cada.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br