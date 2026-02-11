Dez pessoas, incluindo a suspeita, morreram após um tiroteio em uma escola secundária no oeste do Canadá nesta terça-feira (9). Este incidente está entre os mais graves na história recente do país.
Detalhes do incidente
A Polícia Montada Real Canadense informou que o ataque ocorreu em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica. Seis pessoas foram encontradas mortas na escola, duas em uma residência relacionada e uma faleceu a caminho do hospital. A atiradora foi encontrada morta com um ferimento autoinfligido.
Repercussão e resposta
O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, comentou que eventos como este são inesperados na região. A polícia confirmou que a suspeita era uma mulher, algo incomum em tiroteios em massa na América do Norte.
Impacto na comunidade
Tumbler Ridge, com cerca de 2.400 habitantes, é uma comunidade unida. A escola secundária local, que atende alunos de 12 a 18 anos, ficará fechada pelo restante da semana. As autoridades locais e a força policial, que chegaram rapidamente ao local, continuam apoiando a comunidade.