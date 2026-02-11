quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Cambé
Ataque a tiros em escola no Canadá resulta em 10 mortes

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Reuters/Trent Ernst/Tumbler RidgeLines

Dez pessoas, incluindo a suspeita, morreram após um tiroteio em uma escola secundária no oeste do Canadá nesta terça-feira (9). Este incidente está entre os mais graves na história recente do país.

Detalhes do incidente

A Polícia Montada Real Canadense informou que o ataque ocorreu em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica. Seis pessoas foram encontradas mortas na escola, duas em uma residência relacionada e uma faleceu a caminho do hospital. A atiradora foi encontrada morta com um ferimento autoinfligido.

Repercussão e resposta

O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, comentou que eventos como este são inesperados na região. A polícia confirmou que a suspeita era uma mulher, algo incomum em tiroteios em massa na América do Norte.

Impacto na comunidade

Tumbler Ridge, com cerca de 2.400 habitantes, é uma comunidade unida. A escola secundária local, que atende alunos de 12 a 18 anos, ficará fechada pelo restante da semana. As autoridades locais e a força policial, que chegaram rapidamente ao local, continuam apoiando a comunidade.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

