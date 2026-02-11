quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Vencimento da Segunda Parcela do IPVA 2026 para Placas Finais 5 e 6

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Uraí, 28 de agosto de 2025 - BR 369.Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Os proprietários de veículos com placas de final 5 e 6 devem estar atentos ao vencimento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2026, que ocorre nesta quarta-feira.

Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos do IPVA para o ano de 2026 teve início na segunda-feira, 9 de março, e se estenderá até o dia 13 do mesmo mês. Os vencimentos estão organizados conforme o número final das placas dos veículos, facilitando o planejamento dos contribuintes.

Penalidades por Atraso

Caso ocorra atraso no pagamento, o contribuinte enfrentará uma multa diária de 0,33% sobre o valor devido, acrescida de juros de mora. Após 30 dias de inadimplência, a multa é fixada em 20% do valor total do imposto, o que pode resultar em um impacto financeiro significativo para o proprietário.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

8
