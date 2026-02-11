quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nublado
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
94 %
2.1kmh
100 %
qua
29 °
qui
28 °
sex
31 °
sáb
29 °
dom
28 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

DER/PR Avança com Licitação para Estudos da Estrada de Guaraqueçaba

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou a licitação para a realização dos estudos ambientais e o projeto da Estrada de Guaraqueçaba. Este é um passo importante para o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária na região.

Início das Tratativas Contratuais

Com a homologação, começam as discussões para a assinatura do contrato referente ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), além do anteprojeto de engenharia para a pavimentação da PR-405. Este projeto representa um investimento significativo de R$ 6,9 milhões.

Importância do Projeto

O desenvolvimento da PR-405 é crucial para melhorar a acessibilidade e promover o crescimento econômico na região de Guaraqueçaba. Os estudos ambientais são essenciais para garantir que o projeto seja sustentável e atenda às normativas ambientais vigentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

4
spot_img
Artigo anterior
Vencimento da Segunda Parcela do IPVA 2026 para Placas Finais 5 e 6
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress