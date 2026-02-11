O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou a licitação para a realização dos estudos ambientais e o projeto da Estrada de Guaraqueçaba. Este é um passo importante para o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária na região.

Início das Tratativas Contratuais

Com a homologação, começam as discussões para a assinatura do contrato referente ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), além do anteprojeto de engenharia para a pavimentação da PR-405. Este projeto representa um investimento significativo de R$ 6,9 milhões.

Importância do Projeto

O desenvolvimento da PR-405 é crucial para melhorar a acessibilidade e promover o crescimento econômico na região de Guaraqueçaba. Os estudos ambientais são essenciais para garantir que o projeto seja sustentável e atenda às normativas ambientais vigentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br