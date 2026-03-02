Semana de Recepção aos Ingressantes na UEL Promove Integração e Respeito

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) iniciou o ano letivo de 2026 dando as boas-vindas aos novos estudantes durante a Semana de Recepção aos Ingressantes – SER UEL. A programação, que começou no primeiro dia de aulas, foi organizada pelos colegiados dos 53 cursos e pela administração da instituição, com o objetivo de integrar os novos alunos à comunidade universitária e apresentar o campus, serviços e informações relevantes para a vida acadêmica.

Centros de Ensino e Programação

As atividades de recepção acontecem nos nove centros de ensino da UEL, incluindo o Centro de Ciências Agrárias, Centro de Ciências Biológicas, e Centro de Educação, Comunicação e Artes, entre outros. A programação completa pode ser acessada no site da campanha #EuRespeito2026, que promove valores como urbanidade e respeito às diferenças, além de combater o racismo e o assédio.

Experiências dos Estudantes

O clima no campus é de entusiasmo e interação. A caloura Giovana Carolina Ferraz, do curso de Artes Cênicas, expressou sua satisfação em se sentir parte da comunidade acadêmica. Já a veterana Mel Koga, no último ano do mesmo curso, compartilhou seu amadurecimento e as expectativas para o futuro.

Expectativa Docente

A professora Lívia Sprizão de Oliveira, do Departamento de Comunicação, destacou o entusiasmo do corpo docente com o retorno das aulas. Novos investimentos no laboratório de telejornalismo prometem aprimorar a experiência educacional dos alunos.

Confirmação de Matrícula

Os novos estudantes devem confirmar suas matrículas até o dia 6 de março no Portal do Estudante de Graduação. O site oferece um tutorial para auxiliar aqueles que encontrarem dificuldades no processo.

Fonte: https://operobal.uel.br