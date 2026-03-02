Prefeitura de Londrina recebe projetos para nova taxiway do aeroporto

A Prefeitura de Londrina recebeu recentemente os projetos para a implantação de uma nova taxiway no Aeroporto Governador José Richa. Desenvolvidos pela empresa MSE Engenharia, com colaboração da Pado e apoio de autoridades municipais e da concessionária Motiva, os planos visam modernizar a infraestrutura do aeroporto e impulsionar o desenvolvimento regional.

Detalhes do Projeto

A nova taxiway, com cerca de 2 km de extensão e pavimentação de aproximadamente 50.000 m², promete otimizar o uso da pista principal, reduzindo o tempo de ocupação para pousos e decolagens. Os projetos abrangem desde a avaliação geométrica até os planos de sinalização e balizamento luminoso.

Investimento e Execução

O investimento previsto para a obra é de cerca de R$ 70 milhões. Segundo o prefeito Tiago Amaral, a execução dependerá de definições sobre a origem do custeio, podendo envolver recursos do governo federal, estaduais ou aditivos contratuais com a concessionária.

Impacto no Desenvolvimento

A nova estrutura deve tornar o aeroporto mais atrativo para companhias aéreas, ajudando a aumentar a competitividade da cidade. Atualmente, Londrina opera cerca de 700 voos mensais e movimenta 50 mil passageiros. A melhoria na infraestrutura pode atrair mais voos e fomentar o desenvolvimento econômico local.

Contribuição da Pado

Alfons Gardemann, presidente do Conselho da Pado, destacou o papel da empresa no projeto como um gesto de gratidão à cidade que acolheu sua família em 1963. Ele enfatizou que a nova taxiway representa um passo importante para tornar o aeroporto mais moderno e competitivo.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br