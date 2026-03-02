spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prefeitura de Londrina recebe projetos para nova taxiway do aeroporto

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Prefeitura de Londrina recebeu recentemente os projetos para a implantação de uma nova taxiway no Aeroporto Governador José Richa. Desenvolvidos pela empresa MSE Engenharia, com colaboração da Pado e apoio de autoridades municipais e da concessionária Motiva, os planos visam modernizar a infraestrutura do aeroporto e impulsionar o desenvolvimento regional.

Detalhes do Projeto

A nova taxiway, com cerca de 2 km de extensão e pavimentação de aproximadamente 50.000 m², promete otimizar o uso da pista principal, reduzindo o tempo de ocupação para pousos e decolagens. Os projetos abrangem desde a avaliação geométrica até os planos de sinalização e balizamento luminoso.

Investimento e Execução

O investimento previsto para a obra é de cerca de R$ 70 milhões. Segundo o prefeito Tiago Amaral, a execução dependerá de definições sobre a origem do custeio, podendo envolver recursos do governo federal, estaduais ou aditivos contratuais com a concessionária.

Impacto no Desenvolvimento

A nova estrutura deve tornar o aeroporto mais atrativo para companhias aéreas, ajudando a aumentar a competitividade da cidade. Atualmente, Londrina opera cerca de 700 voos mensais e movimenta 50 mil passageiros. A melhoria na infraestrutura pode atrair mais voos e fomentar o desenvolvimento econômico local.

Contribuição da Pado

Alfons Gardemann, presidente do Conselho da Pado, destacou o papel da empresa no projeto como um gesto de gratidão à cidade que acolheu sua família em 1963. Ele enfatizou que a nova taxiway representa um passo importante para tornar o aeroporto mais moderno e competitivo.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

5
spot_img
Artigo anterior
Prefeitura de Cambé realiza consulta pública para edital de Pontos de Cultura
Prefeitura de Cambé realiza consulta pública para edital de Pontos de Cultura
Próximo artigo
Semana de Recepção aos Ingressantes na UEL Promove Integração e Respeito
Semana de Recepção aos Ingressantes na UEL Promove Integração e Respeito
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares