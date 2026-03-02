spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prefeitura de Cambé realiza consulta pública para edital de Pontos de Cultura

Prefeitura Municipal de Cambé
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Vinicius Augusto Batista Eira

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), iniciou nesta segunda-feira (2) uma consulta pública para a construção do edital municipal dos Pontos de Cultura. Esta ação integra a Política Nacional Cultura Viva e busca assegurar a participação social e a transparência na elaboração do documento final.

Participação e Envio de Sugestões

A consulta está sendo realizada completamente online, até a próxima sexta-feira (6). Durante este período, agentes culturais, coletivos, entidades e outros interessados podem revisar a minuta preliminar do edital e enviar sugestões por meio do site oficial.

Objetivo do Edital

O edital visa desenvolver a rede municipal de Pontos de Cultura. Segundo a Lei Cultura Viva, essas são entidades sem fins lucrativos que promovem atividades culturais em suas comunidades. A expectativa inicial é selecionar dois projetos que ampliem o acesso da população a bens e serviços culturais.

Fortalecimento da Rede de Cultura

A proposta da consulta é qualificar o edital com contribuições da sociedade civil, aprimorando critérios e diretrizes conforme o contexto local. A medida pretende consolidar políticas culturais comunitárias no município.

Processamento das Contribuições

As contribuições devem ser enviadas exclusivamente pelo formulário digital disponível nos canais oficiais da Prefeitura. Após o término do prazo, as sugestões serão avaliadas pela equipe técnica, podendo influenciar a versão final do edital.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br

5
spot_img
Artigo anterior
Seminário destaca práticas para o cuidado de idosos no Paraná
Seminário destaca práticas para o cuidado de idosos no Paraná
Próximo artigo
Prefeitura de Londrina recebe projetos para nova taxiway do aeroporto
Prefeitura de Londrina recebe projetos para nova taxiway do aeroporto
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares