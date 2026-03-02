Prefeitura de Cambé realiza consulta pública para edital de Pontos de Cultura

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), iniciou nesta segunda-feira (2) uma consulta pública para a construção do edital municipal dos Pontos de Cultura. Esta ação integra a Política Nacional Cultura Viva e busca assegurar a participação social e a transparência na elaboração do documento final.

Participação e Envio de Sugestões

A consulta está sendo realizada completamente online, até a próxima sexta-feira (6). Durante este período, agentes culturais, coletivos, entidades e outros interessados podem revisar a minuta preliminar do edital e enviar sugestões por meio do site oficial.

Objetivo do Edital

O edital visa desenvolver a rede municipal de Pontos de Cultura. Segundo a Lei Cultura Viva, essas são entidades sem fins lucrativos que promovem atividades culturais em suas comunidades. A expectativa inicial é selecionar dois projetos que ampliem o acesso da população a bens e serviços culturais.

Fortalecimento da Rede de Cultura

A proposta da consulta é qualificar o edital com contribuições da sociedade civil, aprimorando critérios e diretrizes conforme o contexto local. A medida pretende consolidar políticas culturais comunitárias no município.

Processamento das Contribuições

As contribuições devem ser enviadas exclusivamente pelo formulário digital disponível nos canais oficiais da Prefeitura. Após o término do prazo, as sugestões serão avaliadas pela equipe técnica, podendo influenciar a versão final do edital.

