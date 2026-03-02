Seminário destaca práticas para o cuidado de idosos no Paraná

O Seminário Paraná Amigo da Pessoa Idosa reuniu especialistas de diferentes partes do mundo para discutir políticas públicas direcionadas ao envelhecimento. O evento enfatizou a importância da inovação, governança e integração entre setores no cuidado aos idosos.

Iniciativas Apresentadas

Durante o seminário, foram apresentadas diversas experiências bem-sucedidas que destacaram como a colaboração entre diferentes áreas pode melhorar a qualidade de vida dos idosos. Os palestrantes compartilharam estudos de caso que ilustram a eficácia de abordagens integradas.

Cadastro do Cuidador Familiar

O evento também coincidiu com o lançamento do Cadastro do Cuidador Familiar, uma iniciativa que visa promover o reconhecimento e a capacitação de cuidadores familiares. Esta ferramenta busca apoiar aqueles que prestam assistência direta aos idosos, oferecendo recursos e informações essenciais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br