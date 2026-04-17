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Assembleia Itinerante encerra participação na ExpoLondrina 2026 com ações de educação política

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 17 de abril de 2026 12:39

A Assembleia Legislativa do Paraná finalizou, nesta sexta-feira (17), sua programação na ExpoLondrina 2026, após três dias de atividades voltadas à aproximação com a comunidade e à promoção do conhecimento sobre o papel do Legislativo estadual.

Durante a 40ª edição da Assembleia Itinerante, mais de mil pessoas passaram pelo estande institucional montado no parque de exposições. Entre os dias 15 e 17, o público participou de palestras, ações educativas e momentos de interação, com destaque para estudantes, empresários, lideranças locais e visitantes da feira.

O objetivo principal foi ampliar o acesso à informação sobre o funcionamento do Poder Legislativo e incentivar a participação cidadã. O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (Republicanos), ressaltou a importância de aproximar o Parlamento da população, especialmente dos jovens, que puderam conhecer a história da instituição, o processo de tramitação das leis e exemplos de propostas já aprovadas.

Entre as atividades, a Arena da Democracia reuniu 202 alunos de escolas estaduais e jovens atendidos pelo serviço social de Londrina, proporcionando uma abordagem didática sobre organização política, eleições e atribuições dos poderes. Já o projeto Vozes da Experiência promoveu rodas de conversa com 200 idosos, ouvindo demandas e sugestões para aprimorar políticas públicas voltadas a esse público.

Na programação de palestras, o destaque ficou para o debate sobre o Selo ABNT Nós Por Elas, que incentiva a criação de políticas de combate à violência contra mulheres, e para a apresentação de ferramentas como o Prolegis e a Ouvidoria, voltadas à modernização e transparência do Legislativo. As atividades contaram com a presença de especialistas e reuniram cerca de 115 participantes.

A próxima parada da Assembleia Itinerante será em Maringá, entre os dias 12 e 15 de maio, durante a Expoingá, dando continuidade ao trabalho de interiorização e aproximação entre o Parlamento e a sociedade paranaense.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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