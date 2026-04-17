UEL retorna com atividades acadêmicas e administrativas na próxima quarta-feira

Redação Portal Cambé
Atualizado: 17 de abril de 2026 12:40

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) informa que as atividades acadêmicas e administrativas permanecem suspensas durante o final de semana, além de segunda-feira (20) e terça-feira (21), conforme estabelecido pelo calendário oficial da instituição.

Durante esse período, apenas os serviços essenciais seguirão em funcionamento. Entre eles estão a Segurança Patrimonial da Prefeitura do Campus (PCU), os plantões de urgência e emergência do Hospital Universitário (HU) e do Hospital Veterinário (HV).

A Clínica Odontológica Universitária (COU) atenderá normalmente neste sábado (18) das 7h às 19h. O Pronto-Socorro da COU encerra as atividades a partir de domingo (19) e retoma o atendimento na quarta-feira (22), a partir das 7h.

O Hemocentro do Hospital Universitário manterá o funcionamento neste sábado (18) e na segunda-feira (20), tanto na unidade anexa ao HU (Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156) quanto na unidade central (Rua Prefeito Hugo Cabral, 677). O horário de atendimento será das 8h às 17h30 no sábado e das 8h às 18h30 na segunda-feira.

As atividades acadêmicas e administrativas da UEL serão retomadas normalmente na quarta-feira, dia 22 de maio.

Fonte: operobal.uel.br

