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Projeto de ultrassom ecológico transforma atendimento a gestantes em UBS

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Atualizado: 17 de abril de 2026 12:43

O projeto de ultrassom ecológico está promovendo mudanças significativas no acompanhamento de gestantes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Paraná. A iniciativa utiliza uma abordagem lúdica para tornar o pré-natal mais acessível e acolhedor, incentivando a presença das futuras mães nas consultas.

Com a implementação do ultrassom ecológico, foi possível melhorar o monitoramento da saúde das gestantes, reduzindo o número de faltas aos atendimentos de pré-natal. Essa ação contribui diretamente para a diminuição dos índices de mortalidade materno-infantil, reforçando a importância do acompanhamento regular durante a gestação.

O projeto também busca conscientizar sobre a importância dos exames periódicos e do vínculo entre gestantes e profissionais de saúde, fortalecendo a rede de atenção básica e promovendo melhores resultados para mães e bebês.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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