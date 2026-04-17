Governo federal destina R$ 120 milhões para impulsionar pesquisas clínicas no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (17) o lançamento do Programa Nacional de Pesquisa Clínica (PPClin), que vai investir R$ 120 milhões ainda este ano para apoiar projetos de hospitais federais, universidades e institutos de pesquisa em todo o país.

O objetivo do programa é estabelecer diretrizes que acelerem o desenvolvimento de medicamentos, tratamentos e equipamentos inovadores, fundamentais para a população brasileira e para fortalecer a autonomia nacional no setor de saúde.

De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa permitirá que hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) e instituições de ensino superior recebam os principais estudos sobre novos medicamentos, vacinas e métodos de diagnóstico. Segundo ele, isso ajudará a identificar os tratamentos mais adequados para o perfil da população brasileira e a estimular a produção local.

Durante a abertura da feira SUS Inova Brasil, realizada no Rio de Janeiro, Padilha destacou ainda o avanço das obras do novo campus do Instituto Nacional de Câncer (Inca), que vai reunir 18 prédios atualmente dispersos em um grande hospital. O projeto, orçado em R$ 2,5 bilhões, conta com parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O ministro também anunciou a ampliação do Programa Agora Tem Especialistas, que leva unidades móveis de atendimento para diferentes regiões do país. Entre as novidades está a chegada de uma carreta de saúde da mulher ao bairro Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, focada no diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br