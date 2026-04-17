Assistência Social de Londrina avalia satisfação dos usuários dos serviços de convivência

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina está promovendo uma pesquisa de satisfação junto aos participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Programa de Aprendizagem Profissional.

A ação segue a Lei nº 13.019/2014, que determina a avaliação das parcerias entre o poder público e Organizações da Sociedade Civil. O objetivo é analisar a efetividade das atividades oferecidas e compreender a opinião dos usuários sobre os serviços prestados.

Os dados coletados serão utilizados para aprimorar a execução das parcerias, buscando qualificar programas, projetos e demais serviços socioassistenciais.

A pesquisa está sendo coordenada pela Gerência de Garantia dos Direitos Socioassistenciais à Criança e ao Adolescente e ocorre em diferentes unidades desde o final de 2023. No início de abril, a pesquisa foi aplicada aos alunos do SCFV da Guarda Mirim, e a expectativa é concluir o levantamento até o fim deste semestre.

O procedimento envolve o preenchimento de um formulário digital, realizado presencialmente com o apoio das equipes da Secretaria e utilizando os equipamentos das próprias unidades.

O questionário aborda temas como infraestrutura, alimentação, acesso ao serviço, atuação dos profissionais, conteúdos das atividades e inclui espaço para sugestões e críticas dos usuários.

De acordo com Adriana da Cruz Barrozo, gerente responsável pela área, a pesquisa já contribuiu para ajustes em procedimentos, inclusão de novas atividades e fortalecimento dos serviços oferecidos. Ela destaca que o instrumento é fundamental para monitorar, avaliar e aprimorar a qualidade dos atendimentos à população.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br