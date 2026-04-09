Encontro Regional Fortalece Ação de Agentes de Crédito em Londrina

Londrina sedia, nesta quinta-feira (9), o Encontro Regional dos Agentes de Crédito da Fomento Paraná. O evento reúne profissionais de diversos municípios da região norte para um dia de alinhamento, capacitação e troca de experiências. Promovido pela Fomento Paraná em parceria com o Sebrae, o encontro destaca o papel dos agentes no fortalecimento do acesso ao crédito para micro e pequenos empreendedores.

Objetivos do Encontro

Durante o evento, o foco está no intercâmbio de boas práticas, apresentação de diretrizes e alinhamento estratégico para o ciclo de atuação dos agentes. A iniciativa busca fortalecer a atuação integrada, aprimorar fluxos de trabalho e potencializar os resultados do microcrédito orientado em todo o estado.

Importância do Programa

Cesar Makiolke, secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, destacou a importância do microcrédito orientado para os empreendedores. Ele afirmou que a qualificação dos agentes e o intercâmbio de boas práticas são investimentos diretos no desenvolvimento da cidade.

Resultados em Londrina

No primeiro trimestre do ano, cerca de R$ 500 mil foram injetados na economia local através das linhas de crédito operadas pelos agentes da Secretaria do Trabalho, fortalecendo pequenos negócios e ampliando a geração de renda.

Modelo Itinerante

Os encontros regionais dos agentes seguem um formato itinerante, passando por todas as regiões do Paraná. O processo culmina em um encontro estadual, onde são apresentados resultados consolidados e ampliadas as ações a partir das experiências compartilhadas.

Rubens Negrão, gerente da Regional Norte do Sebrae Paraná, destaca que o modelo adotado é um diferencial. Ele afirma que o programa serve como exemplo de sucesso para o país, atraindo caravanas interessadas em conhecer a iniciativa paranaense.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br