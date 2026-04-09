Pane técnica interrompe operações no Aeroporto de Congonhas e afeta aeroportos em São Paulo

Uma falha técnica na manhã desta quinta-feira (9) causou o cancelamento temporário de pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo.

O problema ocorreu entre 8h58 e 10h09 no Centro de Controle do Espaço Aéreo. A concessionária Aena informou que a situação já foi normalizada.

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou o incidente e ressaltou que todos os padrões internacionais de segurança de voo foram mantidos. A FAB também comunicou que está investigando a origem da falha técnica.

Além de Congonhas, o Aeroporto Internacional de Guarulhos sofreu uma paralisação momentânea devido à pane. O Aeroporto Campo de Marte, que atende aviação executiva e helicópteros na cidade de São Paulo, suspendeu suas operações por alguns minutos, retomando-as às 10h34.

O Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão), no Rio de Janeiro, manteve suas operações normalmente e recebeu voos emergenciais que seriam destinados a São Paulo, sem necessidade de cancelamentos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que, após o restabelecimento do serviço em Congonhas, está realizando um levantamento das empresas aéreas, rotas afetadas e estimativa do número de passageiros impactados.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br