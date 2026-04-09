Brasil Condena Ataques de Israel ao Líbano Após Cessar-Fogo no Oriente Médio

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil manifestou sua condenação aos recentes ataques de Israel contra o Líbano, realizados logo após o cessar-fogo anunciado por Irã e Estados Unidos. O comunicado oficial expressou preocupação com a possibilidade de uma nova escalada de violência na região, ameaçando a já frágil estabilidade do Oriente Médio.

Impactos dos Ataques

Os ataques israelenses no Líbano resultaram em 254 mortes e 1.165 feridos, segundo informações do Itamaraty. O governo brasileiro ressaltou seu apoio à soberania e integridade territorial do Líbano, pedindo a suspensão imediata das ações militares por parte de Israel.

Resolução do Conselho de Segurança

O Brasil instou todas as partes a respeitarem a Resolução 1.701 de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que propõe um cessar-fogo e a criação de uma zona tampão entre Israel e Hezbollah a ser monitorada pela missão de paz da ONU no Líbano.

Cessar-Fogo Violado

Apesar do cessar-fogo mediado entre EUA e Irã, Israel iniciou a maior ofensiva no Líbano desde o início do conflito atual. O Irã ameaçou romper o acordo devido às agressões, enquanto o mediador do cessar-fogo, o primeiro-ministro do Paquistão, confirmou que o Líbano estava incluído nas negociações.

Pressão Internacional

Países como França, Reino Unido e Espanha, além da União Europeia, pressionam para que o Líbano seja parte do acordo de cessar-fogo. O presidente libanês expressou que as agressões tornam as negociações sem sentido.

Histórico de Conflitos

Os bombardeios de Israel intensificaram-se após ataques do Hezbollah, que alegou retaliação por ações anteriores de Israel. A origem do conflito remonta à década de 1980, com a criação do Hezbollah em resposta à ocupação israelense no Líbano.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br