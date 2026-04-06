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Irã Responde Ultimato de Trump: Estreito de Ormuz Mantém Nova Ordem

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de abril de 2026 13:51

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Em meio a tensões crescentes, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) reafirmou seu controle sobre o Estreito de Ormuz, desafiando ultimatos dos Estados Unidos. A região, crucial para o trânsito de petróleo global, está sob novas regras estabelecidas pelo Irã em parceria com Omã.

Desafios e Ameaças no Estreito

Donald Trump ameaçou o Irã com retaliações severas caso o Estreito não seja reaberto, prometendo ações drásticas que poderiam levar o país a um estado de destruição.

Propostas e Negociações

O governo iraniano rejeitou as propostas dos EUA para encerrar a guerra, que incluíam o desmantelamento de seu programa nuclear. O Irã exige a retirada das bases militares americanas da região e compensações financeiras.

Escalada de Conflitos

A retaliação iraniana incluiu ataques a instalações associadas aos EUA e Israel, com ameaças de intensificação caso alvos civis sejam atingidos. O Irã também confirmou a morte de um alto dirigente militar em um ataque aéreo israelense.

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