Acidente na BR-369 em Cambé envolve caminhão e veículos no horário de pico

Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde de domingo (05/04/2026), na BR-369, em Cambé, nas proximidades do pontilhão entre a Avenida Brasil e a Rua Bratislava. A colisão envolveu um caminhão e outros veículos, em um momento de grande fluxo, quando motoristas retornavam do feriado.

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão seguia de Maringá com destino ao estado de São Paulo quando, ao se deparar com o trânsito lento, o condutor tentou evitar uma colisão mais grave. Segundo relato do motorista, ao perceber veículos ao lado e à frente, optou por direcionar o impacto contra a traseira de uma carreta para evitar atingir outros carros.

O motorista do caminhão, identificado como Valdomiro Francisco dos Santos, informou que não houve feridos. Ele destacou que a decisão tomada no momento foi para reduzir possíveis consequências mais graves. O veículo estava carregado com bicarbonato e, devido ao peso, a frenagem tornou-se mais difícil.

Outro motorista envolvido, Marcos Antônio da Silva, relatou que o trânsito já seguia em baixa velocidade, com duas filas de veículos. Segundo ele, o caminhão acabou colidindo após não conseguir parar a tempo, atingindo outros veículos na sequência.

Apesar do impacto e do susto relatado pelos envolvidos, todos os ocupantes dos veículos saíram ilesos, sendo registrados apenas danos materiais. Uma motorista que estava em um dos carros atingidos apresentou abalo emocional, recebendo atendimento no local.

O acidente ocorreu em horário de grande movimentação na rodovia, o que contribuiu para a formação de filas e lentidão no trecho durante o atendimento da ocorrência.

As causas exatas da colisão não foram oficialmente confirmadas até o momento.