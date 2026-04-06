APVE Londrina conquista títulos na Copa Sesc de Basquete 3×3 em Cornélio Procópio

As equipes de basquete da APVE Londrina obtiveram excelentes resultados na etapa da Copa Sesc de Basquete 3×3 realizada em Cornélio Procópio no dia 29 de março. Os times Sub-18 feminino e masculino foram campeões, enquanto outro trio feminino da agremiação garantiu o segundo lugar.

No feminino Sub-18, os times APVE A e APVE B repetiram a dobradinha da fase anterior em Maringá. As atletas Agatha, Nicolly, Ana Luiza e Lyvya conquistaram o título ao vencerem a final contra o grupo formado por Anny, Maria Giovana e Ana Beatriz, que ficou com a prata. Os resultados das partidas foram: APVE A 9 x 0 Guapirama; APVE B 20 x 1 Guapirama; e final APVE A 3 x 0 APVE B. Ambas as equipes já estão classificadas para a fase final da competição, marcada para 24 a 26 de julho em Campo Mourão, assim como a equipe adulta que também venceu a etapa anterior em Maringá.

Os pontos conquistados contribuem para o ranking estadual da Federação Paranaense de Basketball em 2026. Em 2024, a APVE Londrina foi campeã geral. O treinador Marival Mazzio Jr, que comanda a equipe junto com Jorge Barbirato, destacou que a Copa Sesc 3×3 é uma oportunidade para manter as atletas em atividade durante a temporada, auxiliando na preparação para outras competições oficiais em diversas categorias.

O treinador também informou que a equipe participará da etapa estadual dos Jogos de Aventura e Natureza em Marilândia do Sul, nos dias 9 e 10 de maio, também na modalidade 3×3, e depois atuará na etapa da Copa Sesc em Londrina, em junho. Além disso, a APVE disputará campeonatos estaduais e oficiais, como o Paranaense, os Jogos Abertos e os Jogos da Juventude.

No masculino Sub-18, o quarteto formado por Artur, Matheus, Renato e Luiz Guilherme conquistou o título da etapa de Cornélio Procópio ao vencer todas as partidas. Na fase classificatória, a equipe ganhou por W.O do Stam Boys e venceu o Ourinhos por 15 a 2. Nas semifinais, venceu o Fúria por 9 a 3 e na final derrotou o Ourinhos por 7 a 4, garantindo vaga na fase final em Campo Mourão.

A APVE Londrina B, formada por Guilherme Akira, João Lucca, Luis Fernando e Samuel Ilário, terminou em 5º lugar, ficando fora das finais após um empate triplo no grupo. O atleta Artur foi o cestinha da etapa, com 27 pontos em três jogos, média de 9 pontos por partida, e recebeu a medalha de melhor desempenho individual.

O treinador Arody Neto ressaltou a importância da conquista para o projeto em 2026 e destacou o comprometimento e a motivação dos atletas, a maioria com idade entre 16 e 17 anos. O planejamento inclui a participação em outras etapas da Copa Sesc, o Campeonato Estadual de 3×3 e, se possível, o Campeonato Brasileiro Interclubes de 3×3.

O basquete 3×3 é uma modalidade olímpica disputada em meia quadra com equipes de três jogadores e um suplente. As partidas duram 10 minutos ou terminam quando uma equipe atinge 21 pontos. Essa prática, inspirada no basquete urbano, tem crescido em popularidade mundialmente.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br