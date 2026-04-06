APVE Londrina Brilha na Copa Sesc de Basquete 3×3 em Cornélio Procópio

A APVE Londrina obteve destaque na etapa da Copa Sesc de Basquete 3×3 realizada em Cornélio Procópio, no dia 29 de março. As equipes Sub-18 feminina e masculina conquistaram o título, reforçando o desempenho do clube na competição.

Conquistas Femininas

Na categoria Sub-18 feminina, a APVE Londrina brilhou ao garantir o primeiro e o segundo lugar. O time formado por Agatha, Nicolly, Ana Luiza e Lyvya venceu o grupo composto por Anny, Maria Giovana e Ana Beatriz na final, com destaque para vitórias expressivas contra Guapirama.

Rumo à Fase Final

As equipes femininas já estão classificadas para a fase final da competição, que ocorrerá de 24 a 26 de julho em Campo Mourão. A APVE Londrina busca repetir o sucesso das etapas anteriores.

Desempenho Masculino

O time masculino Sub-18 da APVE Londrina também conquistou o ouro, com uma campanha invicta. Formado por Artur, Matheus, Renato e Luiz Guilherme, o grupo garantiu a vitória após superar adversários como Ourinhos e Fúria.

Destaque Individual

Artur foi o cestinha da etapa, somando 27 pontos em três partidas. Seu desempenho foi reconhecido com uma medalha de melhor rendimento individual, um reflexo do forte trabalho em equipe.

Perspectivas Futuras

O treinador Arody Neto destacou a importância dos resultados para o planejamento esportivo de 2026, enfatizando a força coletiva e o compromisso dos atletas. O objetivo é participar de competições como o Campeonato Estadual e, possivelmente, o Campeonato Brasileiro Interclubes de 3×3.

Sobre o Basquete 3×3

O Basquete 3×3, modalidade olímpica, é jogado em meia quadra com três jogadores por equipe e um suplente. As partidas duram 10 minutos ou até que uma equipe alcance 21 pontos, destacando-se pela sua dinâmica e inspiração urbana.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br