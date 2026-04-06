João Fonseca estreia com vitória no Masters de Monte Carlo e quebra jejum brasileiro

O tenista brasileiro João Fonseca iniciou sua participação no Masters 1000 de Monte Carlo com uma vitória expressiva. Em sua estreia no torneio, ele conquistou uma vitória que encerra um jejum de 14 anos sem vitórias de brasileiros na competição. O último triunfo havia sido de Thomaz Bellucci contra o espanhol David Ferrer.

Desempenho de Fonseca na primeira rodada

Nesta segunda-feira, dia 6, o jogador carioca de 19 anos, que ocupa atualmente a 40ª posição no ranking, avançou para a segunda rodada ao derrotar o canadense Gabriel Diallo, 36º no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A partida durou 1 hora e 25 minutos.

Próximo desafio

O próximo adversário de Fonseca será o francês Arthur Rinderknech, 27º no ranking, que tem 30 anos e mede 1,96m. Ele contará com o apoio da torcida local, tendo também estreado com vitória, eliminando o russo Karen Khachanov, cabeça de chave 12, por 2 sets a 0.

Comentário do atleta

Após a partida, Fonseca expressou satisfação com seu desempenho, destacando o bom ritmo de jogo imposto, apesar do nervosismo inicial. Ele espera continuar com o mesmo nível de atuação nas próximas fases do torneio.

Caminho na temporada de saibro

Além de Monte Carlo, a temporada europeia no saibro inclui os Masters de Madri e Roma, que servirão como preparatórios para Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano. O campeão em Monte Carlo receberá uma premiação de 6,3 milhões de euros.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br