Polícia Militar do Paraná Detém 114 Pessoas e Apreende R$ 12 Mil na Operação Páscoa

A Operação Reforço Páscoa, conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), resultou na detenção de 114 pessoas e na apreensão de mais de R$ 12,4 mil. A ação ocorreu entre os dias 3 e 5 de abril em várias regiões do Estado.

Resultados da Operação

Durante a operação, foram abordadas 7,9 mil pessoas e vistoriados 4,2 mil veículos em 391 locais. A operação contou com o envolvimento de 3,5 mil policiais militares e 1,5 mil viaturas, resultando no cumprimento de 16 ordens judiciais.

Apreensões e Flagrantes

Foram registrados 81 flagrantes, 21 termos circunstanciados e 1.921 boletins de ocorrência. A operação também resultou na apreensão de seis armas de fogo e no recolhimento de 108 veículos ao pátio.

Estratégia e Impacto

A estratégia da PMPR, baseada em inteligência e reforço do policiamento em pontos críticos, visou a prevenção e repressão de ilícitos. O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância das abordagens qualificadas e bloqueios táticos.

Foco na Segurança Viária

Além das detenções, foram lavrados 3,4 mil autos de infração de trânsito, evidenciando o foco na segurança viária e na redução de comportamentos de risco.

A operação visou intensificar a presença policial em locais de grande circulação durante o feriado prolongado, com o objetivo de reduzir a criminalidade e garantir a ordem pública.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br