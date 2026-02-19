Em jogo atrasado da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians demonstrou eficiência e venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (19), na Arena da Baixada, em Curitiba.
Desempenho e Classificação
Com o triunfo fora de casa, o Corinthians somou seis pontos e subiu para a 5ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Athletico-PR, que poderia ter alcançado a liderança isolada, permanece com seis pontos, ocupando a 6ª colocação.
Destaque da Partida
O único gol do confronto foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo. O meio-campista argentino Rodrigo Garro acertou um chute potente da entrada da área, que encontrou o ângulo da meta defendida por Santos, garantindo a vitória do Corinthians.
Próximos Desafios
O Corinthians busca manter o ritmo para continuar subindo na tabela, enquanto o Athletico-PR precisa se recuperar para não perder posições na competição.