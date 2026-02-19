sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
73 %
1kmh
0 %
sex
33 °
sáb
32 °
dom
29 °
seg
27 °
ter
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Corinthians conquista vitória contra Athletico na Arena da Baixada

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Reuters/Rodolfo Buhrer/Direitos reservados

Em jogo atrasado da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians demonstrou eficiência e venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (19), na Arena da Baixada, em Curitiba.

Desempenho e Classificação

Com o triunfo fora de casa, o Corinthians somou seis pontos e subiu para a 5ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Athletico-PR, que poderia ter alcançado a liderança isolada, permanece com seis pontos, ocupando a 6ª colocação.

Destaque da Partida

O único gol do confronto foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo. O meio-campista argentino Rodrigo Garro acertou um chute potente da entrada da área, que encontrou o ângulo da meta defendida por Santos, garantindo a vitória do Corinthians.

Próximos Desafios

O Corinthians busca manter o ritmo para continuar subindo na tabela, enquanto o Athletico-PR precisa se recuperar para não perder posições na competição.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

9
spot_img
Artigo anterior
STF Autoriza PF a Retomar Investigações do Caso Banco Master
Próximo artigo
Viaduto da Esperança em Cambé: Início das Obras de R$ 25,7 Milhões
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress