O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (19) que a Polícia Federal (PF) retome as investigações sobre fraudes no Banco Master. A decisão veio após uma semana de mudanças na relatoria do caso, anteriormente sob responsabilidade do ministro Dias Toffoli.

Decisão e Procedimentos Autorizados

Com a nova autorização, a PF poderá realizar perícias e diligências necessárias, como a coleta de depoimentos de investigados e testemunhas. Mendonça enfatizou que o fluxo de trabalho pericial e a realização de diligências serão conduzidos nas dependências da Polícia Federal.

Perícias e Compartilhamento de Informações

O ministro também permitiu que a PF compartilhe internamente informações da investigação para acelerar o processo de perícia. Atualmente, a Polícia Federal está analisando cerca de 100 dispositivos eletrônicos, e a colaboração entre áreas da corporação foi vista como essencial para concluir o trabalho em menor tempo.

Sigilo e Novas Investigações

Mendonça destacou a importância de manter o sigilo das informações, que devem ser acessadas apenas por autoridades e agentes diretamente envolvidos na investigação. Além disso, qualquer nova investigação relacionada ao Banco Master deverá ser previamente autorizada por ele.

