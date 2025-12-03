PCPR divulga foto de foragido condenado por homicídio em Cambé

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta terça-feira (2), a foto de um homem de 29 anos condenado pelo homicídio que vitimou o agente penitenciário Kevin de Souza, em 2015, no município de Cambé, localizado no Norte do Estado. A divulgação busca auxiliar nas diligências para cumprimento do mandado de prisão.

Condenação e investigação do caso

De acordo com o delegado da PCPR Bruno Gabriel Leme, o indivíduo foi condenado pelo Tribunal do Júri a 26 anos e seis meses de prisão, a serem cumpridos em regime semiaberto. As investigações conduzidas pela corporação apontaram que o homem atuou como executor de um crime encomendado por uma organização criminosa.

Segundo a apuração policial, o crime ocorreu de forma premeditada. O suspeito surpreendeu o agente penitenciário com disparos de arma de fogo e, para facilitar a fuga, também efetuou disparos contra o pai e a noiva da vítima, com o objetivo de garantir a impunidade e evitar possíveis perseguições no local.

Mandado de prisão e buscas

O mandado de prisão condenatória foi expedido após o julgamento, porém o foragido não foi localizado até o momento. A PCPR segue realizando diligências na tentativa de encontrá-lo, contando com apoio de equipes especializadas e inteligência policial.

Colaboração da população

A polícia solicita o apoio da população para obter informações que possam contribuir com a localização do foragido. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos canais oficiais:

Telefone 197 – Polícia Civil do Paraná

– Polícia Civil do Paraná Telefone (43) 3329-1835 – Contato direto com a equipe de investigação

A contribuição da comunidade é considerada essencial para o avanço das buscas e para garantir a execução da decisão judicial.