Sanepar retoma abastecimento em Londrina e Cambé; normalização deve ocorrer até a madrugada

CambéDestaquesLondrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

A Sanepar informou, na tarde desta quarta-feira (3), que retomou o abastecimento em diversos bairros de Londrina e Cambé atendidos pelo Sistema Tibagi, após a resolução de um problema eletromecânico registrado no fim da noite anterior. A produção foi restabelecida por volta das 6h, operando em capacidade máxima, e a distribuição está sendo retomada de forma gradativa.

Centros de reservação já operam normalmente

Segundo a companhia, os seguintes centros de reservação estão funcionando dentro da normalidade:

  • Zona Leste – CR Santos Dumont e CR Leste
  • Zona Norte – CR União e CR Ouro Branco
  • Cambé – CR Central
  • Zona Oeste – CR Bandeirantes (Sistema Cafezal)
  • Centro de Londrina – CR Higienópolis (Sistema Cafezal)

A distribuição gradativa foi iniciada às 16h no CR Semírames, que atende parte da Zona Norte.

Distribuição será retomada de forma sequencial durante a noite

A Sanepar detalhou que a retomada seguirá ao longo da noite nos seguintes setores:

  • Zona Norte – CR Norte, CR Vivi e CR Noroeste
  • Zona Sul – CR Sul
  • Zona Oeste – CR Maria Lúcia
  • Cambé – CR Esperança

A previsão é de que a normalização total do abastecimento aconteça entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, dependendo da recuperação dos reservatórios.

Oscilações de energia provocaram queda na produção

O problema, segundo a Sanepar, foi causado por uma falha eletromecânica no Sistema Tibagi. Embora o reparo tenha sido concluído e o sistema religado pela manhã, a empresa destaca que houve perda significativa no volume de água produzido e armazenado nos últimos dias, devido a oscilações no fornecimento de energia elétrica na rede que atende o sistema.

Essa perda afetou diretamente a capacidade de distribuição, exigindo um processo de recuperação gradual.

Orientação: uso consciente da água

A Sanepar reforça a necessidade de economizar água, priorizando o uso para alimentação e higiene pessoal até que a situação esteja totalmente estabilizada.

Imóveis sem caixa-d’água podem enfrentar maior dificuldade durante a retomada. A ABNT recomenda reservatórios com capacidade mínima de 500 litros, suficientes para garantir ao menos 24 horas de abastecimento.

Atendimento ao cliente

Para dúvidas e solicitações, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais:

  • Telefone: 0800 200 0115
  • WhatsApp: (41) 99544-0115
  • E-mail: disponível no site oficial
  • Aplicativo: Sanepar Mobile
  • Site: www.sanepar.com.br

A empresa orienta que o usuário tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula para agilizar o atendimento.

160
