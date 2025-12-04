quinta-feira, dezembro 4, 2025

Rotam cumpre mandado de prisão por violência doméstica em Cambé

A Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe Rotam da 11ª CIPM, cumpriu um mandado de prisão por violência doméstica na manhã desta quinta-feira (04), em Cambé. A ação ocorreu por volta das 9h50, na Rua Avelino José da Silva, durante patrulhamento preventivo realizado pela viatura 16708.

Suspeito tentou fugir ao notar a aproximação da polícia

Durante a operação, os policiais avistaram um veículo Chevrolet Montana de cor preta, ocupado por dois indivíduos. Ao perceber a manobra de retorno da viatura, um dos ocupantes desembarcou rapidamente do automóvel e tentou fugir a pé.

A equipe Rotam iniciou o acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem do suspeito, posteriormente identificado como E.L.

Mandado de prisão confirmado

Segundo a Polícia Militar, nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao consultar o nome do abordado, foi confirmado que havia em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambé, onde permanece à disposição da Justiça.

Resultado da ação

  • 1 homem preso por mandado judicial.

Canais de denúncia

A Polícia Militar reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para a segurança pública.

  • Emergências: 190
  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Denúncias anônimas: 181
