Londrina EC retoma preparação para 2026 e anuncia três reforços

O Londrina Esporte Clube (LEC) volta às atividades nesta segunda-feira (1º), às 10h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, após o período de férias. O elenco se apresenta com foco total na preparação para a temporada 2026, que incluirá o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. A retomada marca o início da reestruturação do clube para os novos desafios.

Para dar força ao planejamento, o clube já anunciou oficialmente três reforços confirmados: o atacante Paulinho Moccelin, o jovem atacante Crysthyan Lucas e o volante Fabiano.

Novas peças no elenco: quem são os reforços

Paulinho Moccelin : veterano atacante, 31 anos, retorna ao Tubarão pela sétima vez. Seu retorno ao elenco coincide com o início da pré-temporada, reforçando o ataque para Série B, Copa do Brasil e Estadual.

: veterano atacante, 31 anos, retorna ao Tubarão pela sétima vez. Seu retorno ao elenco coincide com o início da pré-temporada, reforçando o ataque para Série B, Copa do Brasil e Estadual. Crysthyan Lucas : centroavante jovem, 20 anos, vindo do sub-20 do Sport Club Internacional. Canhoto, com aproximadamente 1,90 m, ele representa a aposta do clube em juventude promissora e potencial de crescimento.

: centroavante jovem, 20 anos, vindo do sub-20 do Sport Club Internacional. Canhoto, com aproximadamente 1,90 m, ele representa a aposta do clube em juventude promissora e potencial de crescimento. Fabiano: volante de 20 anos, vindo das categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo. É mais um exemplo da estratégia da diretoria em mesclar experiência e juventude, buscando equilíbrio no meio-campo.

Essas contratações representam o primeiro núcleo de reforços confirmados para 2026, sinalizando que o clube busca montar um elenco com mix de experiência e renovação para encarar o calendário cheio que se aproxima.

Planejamento da pré-temporada

A programação para a semana de retorno prevê:

Segunda (1/12), quarta (3/12) e sexta (5/12): treinos pela manhã.

Terça (2/12), quinta (4/12) e sábado (6/12): treinos em dois períodos (manhã e tarde).

Domingo (7/12): dia de folga.

O cronograma envolve exames médicos, avaliações físicas e trabalhos em campo, com o intuito de dar ritmo e preparo ao elenco antes do início oficial das competições.

Calendário 2026: Série B, Copa do Brasil e Paranaense

Para 2026, o Londrina projeta participação no Campeonato Paranaense — cuja temporada está prevista para começar em 7 de janeiro —, além da volta à Série B e disputa da Copa do Brasil. A expectativa da torcida e da diretoria é a de iniciar o ano com foco renovado, aproveitando o elenco reforçado e mais qualificado.

Com a reestruturação e os novos reforços, o clube busca estabilidade e competitividade, tanto nas competições estaduais quanto nas nacionais.