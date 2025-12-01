Contagem regressiva para 2026: positividade e sabedoria marcaram sua jornada?

A poucos dias da virada do ano, a pergunta inevitável retorna: como temos olhado para a vida?

Otimismo e positividade, características tão mencionadas nas redes sociais, mas, muitas vezes, mal compreendidas, se tornam temas centrais nessa época do ano, que é quase uma “fase de balanço da própria vida”. Para entender como esse olhar influencia nossa rotina, conversei com a psicóloga e palestrante Mariana Finco e com o psicólogo Felipe Azevedo, que analisam o papel do positivismo saudável, suas origens e seu impacto no bem-estar de qualquer pessoa.

Confira o bate-papo que tive com esses dois profissionais @psi.felipeazevedo e @saude_mental que nos esclarece muito sobre um tema que pode nos acrescentar muito!

Já no início da conversa, a psicóloga Mariana simplifica o “mito da positividade idealizada”. “Quando eu penso em positivismo no final do ano, pra mim não tem nada a ver com ‘ser feliz o tempo todo’. Tem a ver com jeito de olhar pra vida. Tem gente que, mesmo cansada, consegue enxergar possibilidade. Não porque não sente dor, mas porque não fica aprisionada nela.”

Para a palestrante e psicóloga, Mariana, muita gente continua se permitindo ser pessimista diante da vida, por acreditar que “ver a vida com outros olhos” é um dom ou uma capacidade nata. “Muitas pessoas acreditam que “ser positivo” é um traço de personalidade fixo, mas não é. Quem não se considera naturalmente otimista pode começar com coisas pequenas, como questionar aquele pensamento automático que sempre puxa pro pior, reconhecer pequenas vitórias do dia a dia, criar rotinas que trazem segurança e bem-estar e aprender a se tratar com mais gentileza. Otimismo não nasce de frases prontas, nasce da forma como você se acolhe quando a vida aperta”.

Já para o psicólogo Felipe Azevedo, questionei quais fatores psicológicos, familiares ou sociais favorecem o desenvolvimento de uma postura naturalmente positiva. “Uma postura positiva frente a vida pode estar relacionada com uma criação atravessada por afeto, carinho, cuidado, assim como, por incentivos que podem favorecer a autoestima, mas também a autoconfiança. Frente a isso, lidar com a vida de uma forma mais segura e otimista se torna possível. Por outro lado, quando a pessoa se desenvolve em um ambiente desmotivador, violento e com pouco afeto por parte dos outros membros, é possível que uma visão pessimista seja favorecida frente a vida”.

Azevedo comenta ainda sobre a “positividade irreal” ou forçada. “Há pessoas que vivem bem e enxergam a vida a partir de uma postura positiva de forma saudável. Por outro lado, há também outras que reprimem os seus sentimentos e sofrimentos, enquanto transmitem uma imagem de que tudo está bem, quando não está. Além disso, a modernidade aliada às redes sociais e aos influenciadores digitais, com frequência, transmitem a ideia de positividade excessiva”.

E Mariana acrescenta sua visão sobre as máscaras que surgem, principalmente quando pensamos em performance e otimismo. “A diferença entre alguém que sabiamente usa o olhar positivo a seu favor e alguém que força isso é simples: positividade saudável te deixa respirar. A outra te sufoca, porque vira máscara, é uma visão criada”.

A palestrante finaliza abordando o cuidado que devemos ter com a fuga das emoções “Uma pessoa positiva traz calma. Organiza o ar. Mas quando é exagerado ou forçado, os outros reconhecem. É preciso cuidado em não usar o “vai dar certo” pra fugir das próprias emoções. Aí, vira peso. Positividade de verdade aceita sentir, mas escolhe não morar no sentimento”.

E o psicólogo Felipe Azevedo encerra a entrevista pontuando que, para ele, não existe determinismo biológico. “Diferentes formas de entender a vida são estruturadas pelas experiências, assim como pelas condições sociais, econômicas, culturais e familiares. Portanto, não são natas, não são congênitas”.

Que experiência pessoal e profissional é conversar com pessoas, profissionais que amam o que fazem! Amei esse bate-papo e concluiu que podemos tentar aprender, sim, a olhar a vida de outra maneira. Qual sua opinião? Siga o instagram @emilymullerjorn e mande sua visão!

Acompanhe também as redes desses profissionais incríveis: @saude_mental e @psi.felipeazevedo .