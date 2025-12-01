segunda-feira, dezembro 1, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu pouco nublado
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
54 %
2.1kmh
20 %
seg
31 °
ter
28 °
qua
30 °
qui
31 °
sex
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

CNH sem autoescola: Contran aprova novas regras e reduz aulas práticas

BrasilDa Agência BrasilDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
3 min.read

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (1º), uma resolução que altera de forma significativa o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A principal mudança é o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas, permitindo que o candidato escolha como e onde realizará sua preparação. A norma entrará em vigor após publicação no Diário Oficial da União nos próximos dias.

De acordo com o governo federal, o objetivo das novas regras é reduzir custos, facilitar o acesso ao documento e diminuir o número de motoristas que circulam sem habilitação. Atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem irregularmente, segundo informações do Ministério dos Transportes.

Uma pesquisa encomendada pela pasta revelou que o valor elevado do processo é o principal motivo que impede um terço da população de obter o documento. Entre aqueles que dirigem sem habilitação, quase metade afirma que não regulariza a situação devido ao custo.

Principais mudanças na formação de condutores

As novas regras promovem alterações em diferentes etapas do processo. Mesmo com as flexibilizações, permanecem obrigatórias as provas teóricas e práticas, além do exame toxicológico para as categorias C, D e E.

Aulas teóricas

A resolução elimina a carga horária mínima obrigatória para aulas teóricas. A duração passa a ser definida pela entidade responsável pelo ensino, desde que siga as diretrizes do Contran. As aulas poderão ser realizadas presencialmente ou de forma remota, tanto ao vivo quanto gravadas.

O candidato poderá cursar as aulas por meio de plataforma do governo federal, disponível em:

  • autoescolas;
  • entidades especializadas em educação à distância (EaD);
  • escolas públicas de trânsito;
  • instituições integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

Aulas práticas

Outra mudança importante está nas aulas práticas. O Contran criou a figura do instrutor autônomo, possibilitando que o candidato não dependa exclusivamente de autoescolas. A carga horária mínima também será reduzida de 20 para apenas 2 horas.

O candidato poderá utilizar o próprio veículo durante as aulas, desde que acompanhado por instrutor autorizado e que o automóvel atenda às normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O mesmo veículo poderá ser usado na prova prática.

Instrutores autônomos: novas regras de atuação

Profissionais já cadastrados no sistema do governo serão notificados pelo aplicativo da CNH e poderão optar por atuar como instrutores autônomos. Para novos instrutores, o Ministério dos Transportes oferecerá gratuitamente um curso de formação. Após a conclusão, o interessado deverá solicitar autorização ao órgão executivo estadual de trânsito.

Para exercer a função, será necessário:

  • ter idade mínima de 21 anos;
  • possuir ensino médio completo;
  • ter CNH há pelo menos dois anos na categoria em que deseja instruir;
  • não ter cometido infrações gravíssimas nos últimos 12 meses;
  • obter autorização do Detran.

Nenhum instrutor poderá atuar sem a devida identificação oficial no aplicativo do governo.

Provas teóricas e práticas

As avaliações teóricas permanecerão obrigatórias, em formato físico ou eletrônico. O exame terá duração mínima de uma hora, com questões objetivas de múltipla escolha. Para aprovação, o candidato precisará acertar pelo menos 20 questões. O número de tentativas será ilimitado.

Na prova prática, o candidato seguirá um percurso definido e será avaliado por uma comissão composta por três examinadores. Será possível realizar novas provas gratuitamente em caso de reprovação, sem limite de tentativas. A segunda avaliação poderá ser agendada sem custos adicionais.

Prazo do processo e categorias profissionais

O processo de formação do candidato não terá mais prazo de validade. Antes, o limite era de 12 meses. Agora, ele permanecerá ativo por tempo indeterminado, sendo encerrado apenas nas hipóteses previstas pela resolução.

Para as categorias profissionais C, D e E, o texto também prevê facilitação no processo, permitindo que os serviços sejam realizados tanto por autoescolas quanto por outras entidades credenciadas.

Considerações finais

Com a implementação das novas regras, o governo espera ampliar o número de motoristas regularizados e reduzir a informalidade no trânsito. A flexibilização, segundo o Ministério dos Transportes, visa tornar o processo mais acessível e menos oneroso, sem comprometer a formação adequada dos condutores.

312
spot_img
Artigo anterior
Capotamento deixa três vítimas na Estrada da Prata, em Cambé, no início da noite de domingo
Próximo artigo
Contagem regressiva para 2026: positividade e sabedoria marcaram sua jornada?
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues