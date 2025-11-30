segunda-feira, dezembro 1, 2025

Capotamento deixa três vítimas na Estrada da Prata, em Cambé, no início da noite de domingo

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

Um capotamento registrado no início da noite deste domingo, na Estrada da Prata, em Cambé, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de moradores que passavam pelo local. A ocorrência resultou em três vítimas, todas conscientes e orientadas no momento do atendimento.

O sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros, esteve à frente da operação e forneceu detalhes sobre o resgate.

Duas vítimas saíram do veículo sozinhas

Segundo informações repassadas pela equipe, duas das três vítimas conseguiram sair do veículo por conta própria. Ambas utilizavam cinto de segurança, o que contribuiu para a saída imediata e com menor risco.

A terceira vítima, identificada como o condutor, teria sido projetada para fora do veículo no momento do capotamento. Populares que estavam no local informaram aos bombeiros que o motorista não utilizava o cinto de segurança.

Trecho é de reta e acidentes são pouco comuns

O trecho onde ocorreu o capotamento é uma reta conhecida na Estrada da Prata, onde esse tipo de acidente não é frequente. Durante a apuração no interior do veículo, os bombeiros encontraram recipientes de bebidas, o que será levado em consideração na investigação das circunstâncias do acidente.

O sargento Faustino explicou que a perda de controle da direção pode ser causada por diversos fatores, reforçando que as condições serão analisadas com cautela. Ele também destacou que, apesar do impacto, o veículo não colidiu com outros automóveis, o que poderia ter causado consequências ainda mais graves.

Vítimas serão encaminhadas para atendimento médico

Após avaliação inicial no local, o Corpo de Bombeiros informou que as três vítimas seriam encaminhadas à Santa Casa de Cambé, onde passariam por exames e acompanhamento médico.

Orientações do Corpo de Bombeiros

O sargento aproveitou para reforçar orientações importantes sobre segurança no trânsito, especialmente durante os finais de semana, quando há maior movimento e reuniões familiares.

Ele destacou a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e reforçou que, caso o motorista não esteja em condições ideais para dirigir, o recomendado é que outra pessoa habilitada assuma o volante. A intenção é prevenir acidentes e evitar riscos tanto ao condutor quanto a terceiros.

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

