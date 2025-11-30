Capotamento deixa três vítimas na Estrada da Prata, em Cambé, no início da noite de domingo

Um capotamento registrado no início da noite deste domingo, na Estrada da Prata, em Cambé, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de moradores que passavam pelo local. A ocorrência resultou em três vítimas, todas conscientes e orientadas no momento do atendimento.

O sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros, esteve à frente da operação e forneceu detalhes sobre o resgate.

Duas vítimas saíram do veículo sozinhas

Segundo informações repassadas pela equipe, duas das três vítimas conseguiram sair do veículo por conta própria. Ambas utilizavam cinto de segurança, o que contribuiu para a saída imediata e com menor risco.

A terceira vítima, identificada como o condutor, teria sido projetada para fora do veículo no momento do capotamento. Populares que estavam no local informaram aos bombeiros que o motorista não utilizava o cinto de segurança.

Trecho é de reta e acidentes são pouco comuns

O trecho onde ocorreu o capotamento é uma reta conhecida na Estrada da Prata, onde esse tipo de acidente não é frequente. Durante a apuração no interior do veículo, os bombeiros encontraram recipientes de bebidas, o que será levado em consideração na investigação das circunstâncias do acidente.

O sargento Faustino explicou que a perda de controle da direção pode ser causada por diversos fatores, reforçando que as condições serão analisadas com cautela. Ele também destacou que, apesar do impacto, o veículo não colidiu com outros automóveis, o que poderia ter causado consequências ainda mais graves.

Vítimas serão encaminhadas para atendimento médico

Após avaliação inicial no local, o Corpo de Bombeiros informou que as três vítimas seriam encaminhadas à Santa Casa de Cambé, onde passariam por exames e acompanhamento médico.

Orientações do Corpo de Bombeiros

O sargento aproveitou para reforçar orientações importantes sobre segurança no trânsito, especialmente durante os finais de semana, quando há maior movimento e reuniões familiares.

Ele destacou a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e reforçou que, caso o motorista não esteja em condições ideais para dirigir, o recomendado é que outra pessoa habilitada assuma o volante. A intenção é prevenir acidentes e evitar riscos tanto ao condutor quanto a terceiros.