Vereador Odair Paviani já havia cobrado melhorias em cruzamento onde ocorreu acidente fatal em Cambé

O vereador Odair Paviani, presidente da Câmara Municipal de Cambé, já havia solicitado à Prefeitura de Cambé, em 10 de fevereiro de 2025, providências para o cruzamento entre a Avenida Brasília e a Rua da Catedral, no Jardim Alvorada. O pedido ocorreu mais de um mês antes do acidente registrado no local no dia 23 de março, que resultou na morte de Ivan Lino, de 57 anos.

Na solicitação encaminhada ao Poder Executivo, Paviani apresentou duas reivindicações principais. A primeira trata da necessidade de notificação ao proprietário de um terreno na esquina mencionada, para que realize a poda e o levantamento de árvores de grande porte existentes dentro da propriedade. Segundo o vereador, a vegetação compromete a visibilidade dos motoristas que trafegam pelo cruzamento, aumentando o risco de colisões.

A segunda solicitação trata da realização de um estudo técnico de tráfego no trecho da Avenida Brasília que se encontra com a Rua da Catedral. O objetivo é viabilizar a instalação de equipamentos de segurança viária que contribuam para a redução da velocidade e para a proteção de motoristas e pedestres.

Com a ocorrência do acidente fatal no local, o tema voltou a ganhar destaque e reforçou a urgência das medidas propostas. Moradores da região também cobraram ações imediatas, apontando que o cruzamento é conhecido por registrar diversas situações de risco.

Paviani, em contato com a equipe do Portal Cambé, reafirmou o pedido por soluções e destacou que a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Cambé (Comdec) também deve se envolver na análise técnica e na implementação de melhorias.

A expectativa é que, diante dos acontecimentos recentes, o Poder Público acelere a análise e a execução das intervenções no local, evitando que novas tragédias ocorram.