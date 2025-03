Grave acidente na BR-369 em Cambé envolve cinco veículos e causa danos materiais

Na tarde desta segunda-feira (24), um acidente de grandes proporções foi registrado na BR-369, em Cambé, no trecho próximo ao entroncamento com a Avenida Brasil e ao acesso ao bairro Bratislava, no sentido Rolândia–Cambé.

Segundo informações preliminares, o motorista de uma carreta não conseguiu visualizar os veículos que estavam parados na via e acabou colidindo contra pelo menos quatro automóveis, incluindo uma caminhonete e um utilitário. A força do impacto provocou o empilhamento de dois carros, deixando um dos veículos praticamente destruído.

Apesar da gravidade do acidente e das imagens impressionantes, não houve registro de feridos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nenhuma vítima precisou ser encaminhada ao hospital. Os danos foram apenas materiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para orientar o trânsito e iniciar o processo de apuração das causas do acidente. O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado até que os veículos fossem removidos e a pista, liberada.

O ocorrido serve como alerta para condutores redobrarem a atenção ao trafegar por áreas urbanas da rodovia, principalmente em trechos de acesso a bairros e comumente movimentados, como é o caso da entrada da Avenida Brasil.

O Portal Cambé segue acompanhando o caso e reforça a importância da direção preventiva como forma de evitar acidentes e preservar vidas.