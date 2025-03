Ciclista de 18 anos sofre ferimentos leves após colisão com carro no Jardim Quebec, em Londrina

Um ciclista de 18 anos ficou levemente ferido após colidir com um veículo na tarde desta segunda-feira (24), no cruzamento das ruas João XXIII e Campo Mourão, no Jardim Quebec, zona oeste de Londrina. O jovem seguia de bicicleta pela via quando houve a colisão com um automóvel, conforme relatos colhidos no local.

Equipes do Siate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no asfalto. Segundo o cabo Fábio Barcelos, do Corpo de Bombeiros, o ciclista apresentava apenas ferimentos leves, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

De acordo com informações repassadas pelos socorristas, o jovem envolvido no acidente estava a caminho da escola para buscar a irmã. No momento do ocorrido, ele não utilizava equipamentos de segurança, como capacete, o que poderia ter agravado os ferimentos, caso o impacto tivesse sido mais intenso.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou esclarecimentos à equipe do Siate sobre a dinâmica da colisão. O caso ocorreu em um cruzamento de tráfego intenso, o que reforça a importância de atenção redobrada por parte de condutores e ciclistas.

As autoridades de trânsito orientam sobre a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, especialmente para quem circula de bicicleta em áreas urbanas, visando à redução de riscos em eventuais acidentes.