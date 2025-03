Morre vítima de acidente em Cambé: João Barbosa dos Santos não resiste aos ferimentos

Um acidente de trânsito ocorrido em Cambé, na região próxima ao Fórum da cidade e ao Max Atacadista, resultou na morte do senhor João Barbosa dos Santos, que era passageiro de um carro por aplicativo (Uber). A colisão aconteceu na Avenida Roberto Conceição, quando o veículo em que ele estava colidiu na traseira de uma caminhonete.

Inicialmente, a vítima foi socorrida com fratura no pé e possível traumatismo craniano, sendo encaminhada ao hospital. Segundo relatos preliminares, o estado de saúde era considerado estável naquele momento. No entanto, na tarde desta terça-feira (25), foi confirmada a informação de que João Barbosa dos Santos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O senhor João será velado na Capela Municipal de Cambé a partir das 20h desta terça-feira (25). O sepultamento está marcado para as 9h da manhã de quarta-feira (26), no Cemitério Municipal de Cambé.

O acidente não havia sido noticiado anteriormente, mas agora integra os registros de ocorrências de trânsito com vítima fatal na cidade. A colisão serve de alerta para os riscos do tráfego urbano, especialmente em vias de grande circulação como a avenida onde o fato ocorreu.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, a fim de esclarecer os fatos e eventuais responsabilidades.