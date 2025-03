Athletico-PR demonstra interesse no atacante Pablo Ruan, destaque do Londrina no Campeonato Paranaense

O Athletico Paranaense está avaliando a possibilidade de reforçar seu setor ofensivo com a contratação de Pablo Ruan, atacante de 22 anos que vem se destacando pelo Londrina Esporte Clube no Campeonato Paranaense 2025. O jogador tem chamado a atenção por seu desempenho, figurando entre os principais artilheiros da competição. ​

Representantes do Athletico-PR estiveram presentes na partida entre Operário-PR e Londrina, realizada em 15 de março, válida pela semifinal do estadual, com o objetivo de observar de perto o desempenho de Pablo Ruan. Nessa ocasião, o atacante foi responsável pelo gol que garantiu a vitória do Londrina por 1 a 0 no estádio Germano Krüger. ​

Foto: Reginaldo Junior/ Londrina EC.

Até o momento, o clube de Curitiba realizou apenas sondagens informais e não apresentou uma proposta oficial pelo jogador. Além do Athletico-PR, outras equipes, incluindo o Coritiba e clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, bem como times da Coreia do Sul e de Portugal, demonstraram interesse no atleta. ​

Pablo Ruan possui contrato com o Londrina até dezembro de 2026. O clube detém 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 40% restantes pertencem à Portuguesa Londrinense, sua equipe formadora. Antes de se profissionalizar pelo Londrina, Pablo passou pelas categorias de base de Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. ​

Na atual temporada, o atacante acumula cinco gols e duas assistências em 11 partidas pelo Londrina no Campeonato Paranaense, consolidando-se como um dos artilheiros do torneio. ​

O Athletico-PR tem até o dia 11 de abril para realizar contratações na janela extra de transferências, destinada a jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. O próximo período de transferências será de 2 a 10 de junho. ​