Polícia Rodoviária Estadual realiza prisão por embriaguez ao volante e aplica autuações durante operação na PR-445, próximo a Bela Vista do Paraíso

No sábado, 22 de março de 2025, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizou uma operação de fiscalização de trânsito rodoviário na PR-445, no trecho que dá acesso ao município de Bela Vista do Paraíso. A ação resultou na prisão de um condutor por embriaguez ao volante, além de diversas autuações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante a operação, o condutor de um automóvel Honda Civic foi submetido ao teste etilométrico, cujo resultado apontou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido. Com base no artigo 306 do CTB, foi dada voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado à Central de Flagrantes em Londrina.

Outro condutor abordado recusou-se a realizar o teste do bafômetro. Diante da recusa, foi autuado conforme o artigo 165-A do CTB, o qual prevê penalidades como a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de multa de natureza gravíssima no valor de R$ 2.934,70.

Durante a mesma fiscalização, um terceiro motorista foi flagrado conduzindo veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A infração foi registrada como gravíssima, com penalidade no valor de R$ 880,41. O proprietário do veículo também foi autuado por permitir que pessoa não habilitada conduzisse o automóvel, igualmente na forma gravíssima.

A operação também incluiu o uso de radar móvel no referido trecho. Ao todo, 21 veículos foram autuados por excesso de velocidade. A velocidade máxima permitida no local é de 80 km/h, tanto para veículos leves quanto pesados.

De acordo com o BPRv, as operações de fiscalização na PR-445 devem ser intensificadas com o objetivo de coibir infrações e promover maior segurança viária, visando à preservação de vidas.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança no trânsito, reiterando que ações como essa têm caráter preventivo e educativo, além de repressivo, e fazem parte das estratégias contínuas para redução de acidentes nas rodovias estaduais.

Fotos: Divulgação BPRv