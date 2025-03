Acidente entre carro e moto na Avenida Brasília em Cambé resulta na morte de homem de 57 anos

Na tarde de domingo, um grave acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na cidade de Cambé, norte do Paraná. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Brasília com a Rua da Catedral e resultou na morte de Ivan Lino, de 57 anos, que pilotava a motocicleta.

Equipes de socorro do SIATE e o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e rapidamente estiveram no local. No entanto, ao chegarem, constataram que a vítima já estava em óbito, não sendo possível realizar procedimentos de reanimação.

O sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros, informou à reportagem do Portal Cambé que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima sem sinais vitais. O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para realizar os procedimentos necessários, incluindo a perícia e remoção do corpo.

A motorista do automóvel envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

Ainda de acordo com o sargento, nenhum dos presentes soube informar as circunstâncias exatas do acidente. Familiares da vítima chegaram após a colisão, bastante abalados, mas também sem informações precisas sobre como tudo ocorreu.

Durante a cobertura do ocorrido, moradores da região se aproximaram da equipe de reportagem e relataram preocupação com a segurança no cruzamento entre a Avenida Brasília e a Rua da Catedral. Eles solicitaram a instalação de redutores de velocidade ou outras medidas que melhorem a sinalização do local. Segundo os relatos, há um quebra-molas na Rua da Catedral para quem desce sentido Avenida Brasília, mas não há o mesmo recurso para quem trafega pela avenida, o que pode contribuir para o risco de acidentes.

Diante do ocorrido, moradores fazem um apelo à Prefeitura de Cambé, à Companhia Municipal de Desenvolvimento de Cambé (Comdec) e aos vereadores locais para que medidas sejam estudadas e implementadas, visando a prevenção de novos acidentes e a segurança dos pedestres e motoristas que circulam pela região.

O Portal Cambé lamenta o falecimento de Ivan Lino e manifesta solidariedade à família e amigos da vítima.