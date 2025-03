Polícia Rodoviária apreende drogas durante abordagem com cão farejador em Rolândia

Na manhã de 21 de março de 2025, equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizaram uma apreensão de entorpecentes durante operação com cães no Posto Rodoviário de Rolândia, no norte do estado. A ação resultou na prisão de um homem de 40 anos, morador de São Paulo (SP), por tráfico de drogas.

Durante a fiscalização de rotina, a equipe da 2ª Companhia de Polícia Rodoviária abordou um ônibus interestadual que fazia a linha Campo Mourão (PR) x Aparecida (SP). Com o auxílio do cão de faro Árius, os policiais realizaram uma varredura no compartimento de bagagens, momento em que o animal indicou positivamente uma mala de cor marrom. Por meio da etiqueta de identificação, foi possível localizar o proprietário da bagagem, que ocupava a poltrona correspondente.

A equipe então utilizou novamente o cão Árius no interior do ônibus, no setor de passageiros. O semovente indicou uma segunda bolsa de cor preta, localizada no bagageiro superior, justamente acima da poltrona já identificada. Ambas as bagagens pertenciam ao passageiro abordado, identificado pelas iniciais J. R. T., de 40 anos.

Na parte externa do veículo, os policiais realizaram a abertura das malas na presença do suspeito. Na mala marrom foram encontrados 20 tabletes de substância análoga à maconha. Já na bolsa preta havia mais 5 tabletes da mesma substância, além de 4 porções de material com características semelhantes ao haxixe. Ao todo, foram apreendidos 14,3 kg de maconha e 300 g de haxixe.

O abordado informou ter embarcado na cidade de Maringá (PR) e que levaria os entorpecentes até a cidade de São Paulo (SP). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rolândia, juntamente com o material apreendido, para as providências legais.

A Polícia Militar do Paraná, por meio do BPRv, segue atuando com o apoio de cães farejadores em operações preventivas e de combate ao tráfico de drogas nas rodovias estaduais.