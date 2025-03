Colisão frontal é registrada na PR-445 em Londrina na manhã de sábado

Na manhã do dia 22 de março de 2025, por volta das 5h15, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu a um acidente de trânsito do tipo colisão frontal no km 101 da PR-445, no município de Londrina, no norte do estado.

O acidente envolveu dois veículos. O primeiro, um Renault/Logan com placas de Porecatu (PR), era conduzido por um homem de 58 anos, identificado pelas iniciais M.A.C.D.S. O motorista trafegava no sentido Londrina a Bela Vista do Paraíso no momento do sinistro. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar em Londrina. O teste do etilômetro não foi realizado no local, e o condutor não prestou declarações à equipe policial no momento da ocorrência.

O segundo veículo envolvido foi um caminhão VW/11.180 DRC com placas de Curitiba (PR), conduzido por um homem de 41 anos, identificado pelas iniciais M.C.S. O condutor trafegava no sentido contrário, de Bela Vista do Paraíso a Londrina, e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo (0,00 mg/L). Ele prestou declarações no local e não necessitou de atendimento hospitalar.

De acordo com as informações colhidas pela equipe da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, os veículos colidiram frontalmente por volta das 5h15. O atendimento da ocorrência se estendeu até às 8h. O veículo Renault/Logan foi liberado para o guincho da seguradora, enquanto o caminhão VW foi liberado no local ao seu proprietário.

As causas exatas do acidente ainda deverão ser apuradas, e o trecho da rodovia foi monitorado pela polícia até a liberação total da pista.