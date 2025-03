Acidente com colisão traseira é registrado na PR-444 em Rolândia

Na manhã do dia 22 de março de 2025, por volta das 8h20, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (2ª Cia/BPRv), atendeu a um sinistro do tipo colisão traseira no km 037+950 metros da PR-444, no município de Rolândia, região norte do Paraná.

O acidente envolveu dois veículos que trafegavam no sentido Mandaguari a Maringá. O primeiro veículo, um GM/Onix com placas de Santo André (SP), era conduzido por um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais F.C.F. O motorista não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

O segundo veículo envolvido foi uma motocicleta BMW/R1250GS, com placas de Arapongas (PR), pilotada por um homem de 48 anos, identificado como N.M. O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari. Devido ao estado em que se encontrava no momento do atendimento, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

De acordo com os dados colhidos pela equipe policial no local, ambos os veículos seguiam pela PR-444 quando, ao atingirem o ponto específico da rodovia (km 037+950m), acabaram colidindo, caracterizando uma colisão traseira.

As circunstâncias exatas que ocasionaram o acidente ainda deverão ser apuradas. A Polícia Rodoviária Estadual realizou o atendimento e controle da situação, garantindo a segurança e a fluidez no trecho afetado.