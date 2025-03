Polícia Militar realiza prisão por tráfico de drogas no Jardim Campos Verdes, em Cambé

Cambé (PR) – A Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), pertencente ao 2° Comando Regional de Polícia Militar (2° CRPM), realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no município de Cambé. A ação ocorreu no dia 20 de março de 2025, por volta das 11h, no bairro Jardim Campos Verdes.

Após o recebimento de uma denúncia anônima, equipes da PM se deslocaram até o endereço citado para averiguar a situação. Diante da suspeita de tráfico de drogas no local, foi solicitado o apoio da equipe CHOQUE CANIL.

Ao chegarem na residência indicada, os policiais visualizaram um homem utilizando tornozeleira eletrônica, acompanhado de duas mulheres e três crianças. O indivíduo foi identificado como J. V. C., o qual informou estar cumprindo medida alternativa em razão de condenação anterior por tráfico de drogas, além de declarar ser namorado da moradora K. B. P.

Ao ser questionada, K. B. P. admitiu residir com sua irmã, L. P. S., seu filho e duas sobrinhas. Ainda durante a abordagem, K. B. P. assumiu a propriedade das drogas localizadas posteriormente em seu quarto, durante busca realizada com o auxílio do cão farejador K9 Hambal. No local, foram encontrados os seguintes materiais: 175 gramas de cocaína, 36 gramas de maconha, 45 gramas de crack e R$ 1.292,00 em dinheiro trocado.

Em nova declaração, K. B. P. afirmou que seu ex-companheiro, J. V. D. C., tinha conhecimento das substâncias ilícitas e colaborava na comercialização dos entorpecentes, tanto na rua próxima quanto na própria residência, que funcionava como um ponto de venda, popularmente conhecido como “biqueira”.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cambé, junto aos entorpecentes e ao dinheiro apreendido. As crianças, incluindo o filho de K. B. P., ficaram sob os cuidados da irmã da suspeita.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime, incentivando a realização de denúncias anônimas por meio dos canais oficiais:

Polícia Militar: 190

Aplicativo 190 PR

Bombeiros: 193

Disque Denúncia: 181

“Polícia Militar, nós fazemos a diferença.”