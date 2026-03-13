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Paraná lidera exportação de frango para 150 países em 2025

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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Palotina - 10-10-2020 - Cooperativa C Vale - Industria de Aves e Tilapia - Foto : Jonathan Campos...

O estado do Paraná se destacou em 2025 ao exportar carne de frango para 150 mercados internacionais, tornando-se o maior exportador do Brasil no setor. Este marco coloca o Paraná à frente de outros estados reconhecidos pela exportação de frango, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Desempenho dos Estados Brasileiros

Enquanto o Paraná liderou com 150 mercados alcançados, Santa Catarina exportou para 138 mercados, seguido por Rio Grande do Sul com 134 e São Paulo com 119. Esses números refletem a forte presença do Brasil no comércio internacional de carne de frango.

Impacto Econômico

A expansão dos mercados internacionais não apenas fortalece a economia local do Paraná, mas também reafirma a qualidade e a competitividade da carne de frango brasileira nos cenários globais. Esses resultados incentivam outros estados a aumentarem suas exportações no setor.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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